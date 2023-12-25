Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı. Tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erdoğan'a uçuş noktalarını gösteren Türkiye haritası şeklinde tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı.Erdoğan, bu havalimanının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda inşa edildiğini belirterek, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (ITEP) ilk adımı olarak tasarlandığını söyledi.Tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçuş noktalarını gösteren Türkiye haritası şeklinde tablo hediye etti.