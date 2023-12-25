CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!

Türkiye, Kuzey Irak'tan gelen şehit haberiyle sarsıldı. 12 vatan evladı, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehadete ulaştı. Kahraman askerlerimiz al bayraklı tabutlara sarılırken 84 milyonun yüreği yandı. Şehitlerimiz, dualarla cennete uğurlanırken herkesin dilinde teröre lanet vardı.Her seçimde, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni adıyla DEM Partisi'yle ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi ise yine DEM Partisi ile ortak hareket ederek TBMM'de teröre karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmadı! Şehit cenazesine katılan CHP lideri Özgür Özel, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı, yuhlandı… Terör destekçisi partiyle kol kola veren CHP'nin fonladığı kanallarda ise adeta terörle mücadele rahatsızlığı vardı.Halk TV sunucusu, şehit askerimizin sosyal medya paylaşımı üzerinden algı yarattı ve terörle mücadeleyi hedef aldı. 'PKK'ya karşı askeri mücadele sonuç getirmiyor' ifadelerini kullandı. Yine Mehmet Tezkan da ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi savunmaya kalktı. İsrail ve Mossad'ı bile akladı. 'CHP sanki bu işin sorumlusu… Bir de dış düşman var neymiş İsrail istihbarat vermiş. Sisin çökeceğini nereden bilecek PKK'lı? Ya nereden bilecek adam orada yaşıyor…' sözleri tepki aldı.CHP'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise terör partisi DEM ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek skandal ifadeler kullandı. 'Seçim dönemi yaklaşıyor, ne zaman seçimler yaklaşsa şehit haberleri geliyor' açıklamaları büyük tepki aldı.TELE1'de de terör operasyonlarını eleştiren yayınların yapılması, dikkatlerden kaçmadı.Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk de askeri üslerin boşaltılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayan bu açıklamalar Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'i çok kızdırdı. Halk TV yayınına bağlanan İsmail Hakkı Pekin, Kuzey Irak'ta süren operasyonların gerekliliğine vurgu yaparak bir kez daha hudut hatırlatması yaptı. Pekin, '370 km genişliğindeki bir hudut bölgesinde 2 yıl görev yaptım burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız. Biz orduyu böyle yetiştiriyoruz. Sorun olduğunda sayın amiralim gemi çıkartmayacak mı? Kaç tane üssü çekelim geriye?' ifadelerini kullandı.