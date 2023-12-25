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CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiri hazırladı. Ancak CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP’nin ortak bildiri tavrı terör örgütü PKK medyasından da destek gördü. PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber’e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, Özgür Özel’in bildiri tavrını takdirle karşıladı. “CHP’nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig; “CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım” dedi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'
Ekleme: 25.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'
Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve DEM Parti ortak metne imza atmadı. Bunun üzerine birçok siyasiden CHP'ye tepki gösterildi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

'CHP TAM MANASIYLA DEM PARTİ'NİN VESAYETİ ALTINDA'

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi 'Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta' sözleriyle eleştirdi.

CHP'nin DEM Parti ile ittifak arayışında olduğunu söyledi.

'CHP genel başkanı ortaya koyduğu gerekçe uydurulmuş bir gerekçe, doğru bir gerekçe değil. Bu asla kabul edilemez bir durumdur bunun sebebi DEM ile bir ittifak arayışı.'

'HANGİ İFADEYE KARŞISINIZ?'

CHP'ye bir tepki de eski ittifak ortağı İyi Parti'den geldi.

'Hangi gerekçeyle olursa olsun bunu yapmaya hakkınız yoktur' diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP yönetimini 'Hangi ifadeye karşısınız? Egemenliğini temsil ettiğiniz Türk milleti cevap bekliyor' sözleri ile eleştirdi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

İnce'den CHP'ye eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de eski partisini eleştirdi.

İnce, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken 'teröre karşı ortak bildiriye' imza atılmamasını doğru bulmuyorum' dedi.

Parti içinden de tepkiler geldi

Ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler yükseldi.

Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını istedi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurguladı. 'O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin' dedi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

Parti içinden de tepkiler geldi

Ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler yükseldi.

Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını istedi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurguladı. 'O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin' dedi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

CHP'NİN BİLDİRİ TAVRINA PKK MEDYASINDAN TAM DESTEK!

Öte yandan CHP'nin bildiri tavrına tepki gösterenler kadar destek olanlar da oldu. PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber'e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, kurultayda seçildiği gün terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel'in bildiri tavrını takdirle karşıladı. 'CHP'nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig; 'CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım' dedi.

CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! 'Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı...'

ÖNCE ŞEHİT CENAZESİNE SONRA PKK'NIN ADRESİNE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde önce PKK'nın şehit ettiği Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'daki cenazesine, sonra da HDP uzantısı DEM Parti'ye 'ittifak' ziyaretine gitmişti.
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