Ceyhan Nehri’nde aranıyordu: 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi!

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Suriye uyruklu Mutesem Billih Elcasim, dengesini kaybedip düştüğü Ceyhan Nehri'nde kayıplara karıştı.Ailesinin ihbarı üzerine nehirde arama kurtarma çalışmaları başladı.Sabah erken saatlerde başlayan ve 5,5 saat süren arama çalışmaları sonunda, itfaiye su altı arama kurtarma timinin dalgıçları, Elcasim'in cansız bedenine ulaştı.Ekiplerin çalışmasını takip eden çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu.Mutesem Billih Elcasim'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.