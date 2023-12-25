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Bir ayda 18 bin 624 aranan şahıs yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarla 13 yıl önce Orhan Döğen'i öldüren İmdat G'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 27 yıl hapis cezası bulunan G., cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 18 bin 624 kişi yakalandı.

Ekleme: 25.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Bir ayda 18 bin 624 aranan şahıs yakalandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 25 Kasım ve 25 Aralık 2023 tarihleri arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 120 hükümlü şahıs ve tutuklama istemiyle aranan 12 bin 504 kişiyle birlikte toplamda 18 bin 624 kişi yakalandı.

13 YIL ÖNCE CİNAYET İŞLEMİŞTİ

Bu aranan şahıslar arasında 27 yıl hapis cezası bulunan katil zanlısı İmdat G.'de yakalandı. Ortaya çıkan detaylara göre cinayet 29 Mayıs 2010 tarihinde Bahçelievler'de işlendi.

İddiaya Ramazan A.,, ve Orhan Döğen arasında 100 TL alacak verecek meselesi bulunuyordu. Orhan alacağı olan 100 TL'yi isteyince Ramazan'la aralarında tartışma çıktı. İmdat G., ayırmak için araya girince iddiaya göre kavga eden iki kişi İmdat G'yle kavga etmeye başladı. Bunun üzerine İmdat G., Orhan Döğen'i öldürdü. İmdat G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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