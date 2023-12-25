Ankara'da bir kadın daha cinayete kurban gitti...

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir kadın cinayeti meydana geldi...Mikail B. ile eşi Sultan Başer arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Mikail B., evinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 çocuğunun annesi Sultan Başer'i vurdu.Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Mikail B.'yi gözaltına aldı.Sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Başer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi, öğle namazını müteakip Ortaköy Mezarlığına defnedildi.Mikail B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.