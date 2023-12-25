Altın haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...

Yılın son haftası tatil ile başladı... Bugün ABD ve Avrupa piyasaları kapalı. Yarın da Avrupa piyasalarında tatil sürecek. Dolayısıyla ONS altında işlemler kapalıyken içerde gram ve çeyrek altında işlemler yatay seyirde başladı.25 Aralık 2023 sabahında ons altın 2053 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1922 liraya alıcı buluyor.Çeyrek altın 3279 liraYarım altın 6558 liraTam altın 13052 liraCumhuriyet altını 13063 liraReşat Altını 13095 liraGremse altın 32731 liradan el değiştiriyor.Dolar kuru 2023'ün son haftasına düşüşle başladı. Dolar/TL yüzde 0,12 düşüşle 29,1635 TL'den başlarken, Euro ise 32,12 TL'den başladı.Bu hafta gözler tüm çalışan kesimin kilitlendiği asgari ücret rakamlarında olacak. 2024'ün Asgari ücret rakamı 31 Aralık günü Resmi Gazete'de yayımlanmak zorunda. Dolayısıyla rakam bu hafta içinde açıklanacak. Rakam sadece "Asgari ücret" alan kesimi etkilemiyor. Özel şirketler de çalışan ücretlerinde yapacakları artış için asgari ücret rakamının açıklanmasını bekliyor.Öte yandan enflasyon etkisi açısından da takip ediliyor. TCMB'nin etki çalışmalarına göre asgari ücretin genel ücret seviyelerine yansıması durumunda her yüzde 10'luk asgari ücret artışı TÜFE'ye yüzde 1,2 puan katkıda bulunuyor.Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin notuna ilişkin açıklama yapan Moody's "Türkiye'nin notu açıklanacak asgari ücrete bağlı" açıklamasını yapmıştı. Moody's'den yapılan açıklamada "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir." ifadeleri yer aldı.Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta yılın son faiz kararını açıkladı. TCMB 2023'ün son toplantısında politika faizini yüzde 2,5 artırarak yüzde 42,5'e yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada "sıkılaşmanın sona gelindiği" ifade edildi. Haziran 2023'te TCMB Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan atandığından bu yana 3400(Yüzde 34) puan faiz artırmış oldu.TCMB'nin rezervleri de geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Toplam rezervler, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Küresel piyasalar bu haftaya tatil ile başlıyor. ABD ve Avrupa piyasalarıNoel tatili nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacak. ABD borsası sadece bugün kapalı kalırken, Avrupa piyasalarının çoğunluğunda bugün ve yarın işlem yapılmayacak. Dolayısıyla içerde düşük işlem hacimleri gerçekleşebilir.