  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alışveriş yapanlar dikkat! Telefonlarınızda o ağı tercih etmelisiniz

Son zamanlarda en sık tercih edilen alışveriş modeli olan online alışveriş, dolandırıcıların da tuzaklarını kurduğu bir alana dönüştü. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicileri telefonlardaki sosyal medya hesaplarında paylaşılan linkler konusunda uyararak, "Online alışverişte 'www' ile başlayan siteler tercih edilmeli" dedi.

Ekleme: 25.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Alışveriş yapanlar dikkat! Telefonlarınızda o ağı tercih etmelisiniz
Yeni yıla girmenin heyecanının dünyanın dört bir yanını sardığı bugünlerde, 'yılbaşı alışverişinde mağduriyet yaşamamak, dolandırıcıların hedefi olmamak' için bazı noktalara dikkat edilmesi önem taşıyor.

Alışveriş yapanlar dikkat! Telefonlarınızda o ağı tercih etmelisiniz

ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT! UZMANLAR UYARIYOR

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin yılbaşı harcamaları yaparken özellikle aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

'Son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşılan linklerle yayınlanan sahte görsellerdeki bilgiler, ucuz ve kaliteli söylemleri nedeniyle tüketicilerin dolandırılmalarına neden oluyor.' diyen Koçal, bu mecralardaki sahte kampanya ve indirimlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

İndirim kampanyası adı altında telefonlara yollanan bazı linklerle tüketicilerin dolandırılabildiklerine dikkati çeken Koçal, 'Özellikle bu tür mecralardan yapılan alışverişlerde tüketicilerin iki defa düşünmelerinde fayda var. Çünkü çoğu zaman bu hesapların temel amacı vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek oluyor' ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapanlar dikkat! Telefonlarınızda o ağı tercih etmelisiniz

'ONLİNE ALIŞVERİŞTE 'WWW' İLE BAŞLAYAN SİTELER TERCİH EDİLMELİ'

Dolandırıcıların hedefi olmamak için güvenilir alışveriş platformlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Koçal, sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan çoğu kişinin vergi kaydı bulunan tacir olmadığını savundu. Koçal, 'Tüketicilerin alışveriş sonrası hakkını arayabilmesi için karşı tarafın tacir-esnaf yani ulaşılabilir olması gerekir. Tüketici dolandırılmak istemiyorsa online alışverişte 'www' ile başlayan siteleri tercih etmeli, alacağı ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir.' diye konuştu.

Sipariş verilen ürünün ödemesinin yapıldıktan sonra stokta kalmadığı gerekçesiyle ücret iadesinin çok geç yapılmasının da tüketicilerin mağduriyet yaşadığı bir diğer konu olduğunu vurgulayan Koçal, bu yöntemle satıcıların ürün için ödenen bedeli sıfır faiz ile 4-5 ay kullanabildiğini söyledi.

Alışveriş yapanlar dikkat! Telefonlarınızda o ağı tercih etmelisiniz

EN ÇOK MAĞDURİYET ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE

Koçal, geçen sene yılbaşında tüketicilerin en çok mağduriyeti online alışverişlerde yaşadığını aktararak, 'Sosyal medya sayfalarında oluşturulan linklerden verilen siparişlerin hiç gelmemesi ya da gelen ürünün sipariş verilenle alakasının olmaması, kargolarda yaşanan gecikmeler veya ürünün naklinin doğru yapılmaması nedeniyle siparişin zarar görmesi tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular oldu.' diye konuştu.

Tüketicilerin, söz konusu mağduriyetleri yaşamaları durumunda ikamet ettikleri il veya ilçenin tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini hatırlatan Koçal, başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtti.

Koçal, e-Devlet'ten başvuru yapılırken mutlaka başvuru ekleri, ürün alım faturası, ödeme belgesi ve yazışmalar gibi belgelerin taranarak gönderilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

'Tüketicilerin sorun ve mağduriyet yaşamaması için tüketici hakem heyetlerine bizzat başvurmaları uygundur. Başvuru sırasında seçimlik haklardan sadece biri talep edilebilir. Uyuşmazlık bedeli 66 bin ve üzeri ise tüketici mahkemelerine başvurulmalıdır. Tüketici mahkemesine başvuru yapmadan önce mutlaka arabuluculuğa başvurulması gerekir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya cayma bildirimi göndermek şartı ile aldıkları ürünü iade ederek yaptıkları ödemeyi talep edebilirler.'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!