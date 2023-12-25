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1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın 12 Mehmetçiğimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi. 20 F-16 savaş uçağı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 120 km derinliğe indi. Havada ikmal desteğiyle belirlenen koordinatlar tek tek vurulurken 30 terörist de etkisiz hale getirildi

1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü
Ekleme: 25.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü
Türkiye son iki günde yaşanan hain saldırılar sonrasında acısını yüreğine bastı. Hakurk'ta 6 askerimizin şehit edildiği alçak saldırının ardından bir acı haber de Kuzey Irak Metina'dan geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2019'da Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Harekâtlarında terörden temizlenen bölgelere üs kurularak, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye girişleri engellendi.

Sınır güvenliğinin alınmasının ardından sıkışan PKK'lı teröristler, son 2 günde olumsuz hava şartlarının yaşandığı geçici üs bölgeleri hedef aldı.

2 SAAT SICAK ÇATIŞMA SÜRDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Metina'da 1740 ve 1754 rakımlı tepelerdeki geçici üs bölgelerine saldırı yaptı.

Karın 2 metreye ulaştığı ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın güvenliğini sağladığı 2 üs bölgede PKK'lı teröristlerle çatışma yaşandı.

6 kahraman askerimizin şehit olduğu saldırıda, 1 askerimiz de yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çatışma esnasında geçici üs bölgesini hain saldırıyı yapan 16 teröristte etkisiz hale getirildi.

1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü

İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI

Hain saldırının ardından Hava Kuvvetleri devreye girdi. F-16 uçaklar ile Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları yapıldı.

Harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendiren mağara, sığınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi.

METİNA, TÜRKİYE'YE GEÇİŞ İÇİN KİLİT BÖLGE

Metina, Gara'nın kuzeyinde Türkiye sınırına 20 km mesafede olan kritik bir konum olarak yer alıyor.

Teröristler bağlantı ve barınma bölgesi olan Metina'ya özellikle bahar aylarında Kandil'den çıkıp Türkiye'ye geçiş için geliyor. Örgüt Metina'yı Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

Metina'ya indirilen her darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. PKK'nın bütün geçiş güzergahı Mehmetçiğin bütün kontrol noktalarını ele geçirmesiyle kilitlenmiş durumda.

1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü

ÜST ÜSTE YAŞANAN SALDIRILAR DESTEKÇLERİ AKILLARA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hain saldırı sonrasında yayınladığı mesajında; 'Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız' dedi. Üst üste yapılan saldırılan PKK'ya ABD'nin verdiği desteği bir kez daha akıllara getirdi.

Öyle ki Nisan ayında PKKYPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e Kuzey Irak'ta 3 ABD'li askerin eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.

1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü

IRAK'IN KUZEYİNDE TSK'YI HEDEF ALDIKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

Geçen ay PKK terör örgütüne ait sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterilmişti.

Irak'ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görülmüştü.

ABD DESTEĞİNİ AÇIKÇA SÜRDÜRÜYOR

ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı, Suriye'den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

Türkiye ise YPG'nin PKK'yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti. ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.

1740 ve 1754 rakımlı tepede vatan savunması! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü

VATAN SİZE MİNNETTAR

TSK'nın PKK'lıların Türkiye'ye kaçış güzergahlarını kapatmasıyla köşeye sıkışan terör örgütü geçici üs bölgelerine sızma girişimlerinde bulundu.

Yoğun sis ve kar yağışını fırsat bilen hainlerin alçak girişimlerini farkeden kahraman askerlerimiz sıcak çatışmada onlarca PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.

Hakurk'ta 6, Metina'da 6 askerimiz iki ayrı saldırıda kahramanca şehit düştü. Metina şehitleri için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Abdülkadir İyem Gaziantep'te, Cebrail Dündar Mardin'de, Semih Yılmaz Kırıkkale'de, Kemal Aslan Elazığ'da toprağa verildi.
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