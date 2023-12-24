'Vatan sizlere minnettar' paylaşımından bir gün sonra şehit düştü

Geçtiğimiz gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit olmuştu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha duyurdu.Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı.Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) şehadet haberi Elazığ'da ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi.Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı.Şehit Aslan'ın son WhatsApp durumu ise görenleri duygulandı.Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, 'Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar' yazdığı görüldü.Paylaşımın ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.