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TBMM'de gündem yoğun: Bütçe görüşmeleri yarın sona erecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe teklifinin son 3 maddesi bugün ele alınacak. TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Ekleme: 24.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de gündem yoğun: Bütçe görüşmeleri yarın sona erecek
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşülmesine devam ediliyor.

16 maddeden oluşan teklifin şimdiye kadar 13 maddesi kabul edildi. Saat 11.00 de başlayan Genel Kurul'da bugün 3 madde daha görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri tamamlanıyor

Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, yarınki son gün görüşmelerinin ardından sona erecek.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurulda oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.

Çalışan emeklilere 5 bin lira için kanun teklifi görüşülecek

Genel Kurul, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında 26 Aralık Salı günü toplanacak.

Komisyon, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tekliflerini ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, grup toplantıları yapılacak.
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