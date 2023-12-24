MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Bahoz Afrin kod adlı terörist etkisiz

MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti. Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod adlı terörist öncelikli hedef listesine eklendi.Sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristi takip etmeye başladı.Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen Bahoz Afrin kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla Bahoz Afrin kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynakları, Ayn El Arab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.Örgütün Suriye'de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod adlı terörist, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu oldu. Güvenlik güçlerine ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod adlı terörist etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.