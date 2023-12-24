İstanbul’daki camilerde şehit Mehmetçikler için dua edildi

PKK terör örgütünün yok edilmesi için yürütülen önemli operasyonlardan biri olan Pençe Kilit harekat bölgesinde 12 askerin şehit olması sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısıyla tüm camilerde sabah namazında şehitler için dua edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Fatih Cami’nde yapılan duaya eşlik etti.

PKK terör örgütünün yok edilmesi için yürütülen önemli operasyonlardan biri olan Pençe Kilit harekat bölgesinde 12 askerin şehit olması sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısıyla tüm camilerde sabah namazında şehitler için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.Sabah namazında Beyoğlu Taksim Camii ve Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Cami olmak üzere Türkiye'deki tüm camilerde şehitler için dua edildi.İstanbul Valisi Davut Gül de Fatih Cami'nde Mehmetçik için yapılan duaya eşlik etti. Vali Gül, dua sonrasında da vatandaşlarla sohbet etti.