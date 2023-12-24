İstanbul'da kuvvetli fırtına ulaşımı etkiledi! Kadıköy- Kabataş seferleri ikinci duyuruya kadar askıya alındı
Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Alınan son dakika bilgisine göre İstanbul'da birçok deniz seferi iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...
İstanbul'da akşam saatlerinde fırtınanın kuvvetini artırmasıyla deniz ulaşımında bazı seferlerin ikinci duyuruya kadar askıya alındığı duyuruldu.
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli!
İşte iptal edilen o seferler:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,
Büyükada-Beşiktaş,
Maltepe-Kınalıada,
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy,
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,
Kadıköy-Eyüp,
Kadıköy-Kabataş,
Çengelköy-Kabataş,
Üsküdar-Eyüp,
Adalar-Kadıköy-Kabataş,
Beşiktaş-Eyüp Hattı
Aynı zamanda Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak ve Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek Hattı seferinin Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.
İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli!
İşte iptal edilen o seferler:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,
Büyükada-Beşiktaş,
Maltepe-Kınalıada,
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy,
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,
Kadıköy-Eyüp,
Kadıköy-Kabataş,
Çengelköy-Kabataş,
Üsküdar-Eyüp,
Adalar-Kadıköy-Kabataş,
Beşiktaş-Eyüp Hattı
Aynı zamanda Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak ve Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek Hattı seferinin Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.