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Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi

Daha önce pedofili paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ekşi Sözlük'te bir skandal daha yaşandı. Hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan askerlerimiz üzerinden yapılan paylaşımlar tepki topladı. Bir şehit babasının "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımının üzerine yapılan "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden" yorumu skandalı gözler önüne serdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını, bir kişi için de gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi
Ekleme: 24.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi
Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi.

Türkiye, 2 günde gelen 12 şehit haberi ile yandı...

Ailelere acı haber ulaştırılırken, milyonlar tek yürek olarak kahraman şehitlerini anıyor.

Ekşi Sözlük'te suç unsurlu paylaşımlar

Bu süreçte kin ve nefretlerini her fırsatta kusanlar yine meydana çıktı.

Sık sık dini ve milli değerlerin hedef alındığı ve hakaretlerin savrulduğu Ekşi Sözlük adlı sitede, şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.

1 gözaltı

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı.

Evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medya platformu üzerinden 'Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza' hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bahse konu sosyal medya hesabı incelendiğinde kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanmıştır. Yapılan ikamet aramasında 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir.

Şahıs hakkında '5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, TCK 213 Halk Arasında Endişe Korku ve Panik Yaratmak, TCK 301 Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından tahkikata başlanmıştır.

Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi

"Soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."
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