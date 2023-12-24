Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler: 'Kurtulalım sizden'

Türkiye, 12 kahraman askerine ağlıyor...Son iki günde terörle mücadelede şehit düşen askerlerden geriye gözü yaşlı aileler kaldı.Mehmetçikler'in fotoğrafları, paylaşımları medyada geniş yer bulurken, kin besleyenler bir kez daha ortaya çıktı.Yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres olan Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz hedef alındı.Topluma nifak sokmak için fırsat kollayan yapıların elini kolunu sallayarak üye olduğu sitede yapılan son paylaşımlar nabızları yükseltti.Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.- Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.- Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.- Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.