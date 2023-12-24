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DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı

DEM Parti Diyarbakır'da bir kongre düzenledi. 'Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir araya gelen grup kongrede terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarken, "Son muhteşem olacak" pankartı açıldı. Bakan Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı
Ekleme: 24.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı
Hain saldırı sonucu 12 kahraman askerimizi şehit eden PKK terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti skandal bir kongreye imza attı. Diyarbakır'da Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen kongrede bir araya gelenler terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi. Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, salona Kürtçe sloganlar da asıldı. Salona asılan Kürtçe sloganlarda yer alan ifadeler ise hem dikkati çekti hem de tepki topladı.

TERÖRİST ELEBAŞI İÇİN SLOGAN
Salonda toplanan kalabalık, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atmaya başladı. Terörist Öcalan'ın posterini açan terör sevicileri, attıkları sloganlarla birlikte uzun süre halay çekti.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ AKILLARA GELDİ

Türkiye şehitlerini uğurlarken DEM Parti'nin kongresinden gelen skandal görüntülere CHP kanadı sessiz kalacak gibi duruyor.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çaldı.

DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" dedi.

Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.
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