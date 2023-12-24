Bakan Güler Şırnak'ta yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Şırnak'ta tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi' denildi.Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" ifadelerini kullandı.