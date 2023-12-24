Bakan Güler, Irak sınır hattına gitti!

Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor.

Türkiye, vatan savunmasında şehit düşen 12 askerine ağlıyor.Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütleriyle girdikleri çatışmada şehit düşen Mehmetçiklerin kanı ise yer kalmadı.Terör örgütü üyeleri inlerinde enselenmeye devam ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi, geceyi harekat merkezinde geçirdi.Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gittiBakan Yaşar Güler’in beraberinde TSK Komuta Kademesi de bulunuyor.