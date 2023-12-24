AK Partili İnan'dan CHP'ye sert tepki: Yazıklar olsun!

Beyaz TV'nin merakla takip edilen programını Akılda Kalsın'ın bu haftaki konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan oldu. Moderatör Melissa Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulunan İnan, CHP'de sert eleştirilerde bulundu.PKK terör örgütünün hain saldırıları sonucunda 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hain saldırıları kınayan bir bildiri imzalandı. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin imza attığı bildiriye CHP ve HDP imza atmadı. CHP'nin eski ismiyle HDP yeni ismiyle DEM Partisi'nin boyunduruğu altına girdiğinin altını çizen AK Partili İnan, ana muhalefet partisinin bildiriye imza atmamasına tepki göstererek 'Yazıklar olsun!' dedi.İşte Eyüp Kadir İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR!'Acımız çok taze ve derin. Büyük bir teessür altındayız. Milletçe başımız sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Başta aileler olmak üzere tüm yakınlarına da taziyelerimizi iletiyoruz. Türkiye, teröre çok büyük bedeller ödetmiş bir ülke. Terörle mücadelesinde çok büyük yol katetmiş bir ülke. En son terörist etkisiz hale kalıncaya kadar da bu mücadele apansız bir şekilde devam edecek. Terörle mücadelemizi akamete uğratmak isteyenler, hiçbir zaman netice alamadı. Bundan sonra da alamayacak. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şuuruyla milletçe; birliğimiz, bütünlüğümüz ve bayrağımızın izinde bizler de gençler olarak bu mücadeleye destek olmak için tüm gücümüzle çalışacağız.Şaşırmamak lazım. CHP'nin terörle iş birliği bugünün meselesi değil çok daha önceden başladı. Bugün DEM Parti olarak adını değiştiren parti; demokrasi için, milli birlik ve beraberlik için, virüs tehdidi olan partilerdendir. Olgun demokrasilerde bunu görmezsiniz. Devleti kurduğunu iddia eden parti, bu partiler, terör yardakçısı partiler tarafından esir alınmış durumda. Biz kampanya zamanı terör örgütü elebaşlarından ve Kandil'den yoğun bir Millet İttifakı'nın adaylarına destek mesajı gördük. O zamanlarda dahi buna tepki göstermediler. Bugün geldiğimiz noktada CHP'de değişimden bahsediyorlar ama değişen tek şey; isim ve yüz.Dün TBMM'de teröre karşı böyle güçlü bir metin ortaya koyduğunda bundan dahi çekiniyorlar. Bunun altına imza atma cesareti gösteremiyorlar. HDP artık CHP'nin amiri pozisyonuna gelmiş bir parti. Ben 'yazıklar olsun' diyorum. CHP'ye gönül veren onlarca vatandaşımız hayal kırıklığına uğruyor. CHP'yi HDP boyunduruk altına aldı. Bugün bu metne imza atmayıp kendilerine göre münferit bir metin oluşturma çaresizliğine girenleri de tarih ve vicdan ve aziz milletimiz not etmiş durumda.PKK ve FETÖ'yle önce söylem ardından eylem birliğine girdiler.Bugün CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu partiyle uzaktan yakından alakası yoktur.Bizim gençler olarak şu saatten sonra yerlilik ve millilik olarak CHP'den bir beklentimiz kalmadı. Dünki yaşatmış oldukları hadiseden sonra da beklentimiz yok oldu.Bugün artık Türk siyaset tarihinde teröre destek veren 2 parti var. DEM Parti ve CHP.Teröre lanet okuyamayan CHP kadrolarını görüyoruz. Yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlerde de bu konsantrasyonu korumaya çalışıyorlar. Oy için HDP'ye göz kırpıyorlar.'Bir ucu Gazi Meclis'imize bir ucu Kandil'e uzanan bu organize ve küresel oyunu, milletimiz ve devletimiz el birliğiyle bozacaktır.Terör boyunduruğu altına girmiş CHP'nin en büyük sınavıydı, veremedi.