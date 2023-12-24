AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Utanç verici bir durum

PKK terör örgütünün hain saldırıları sonucunda 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hain saldırıları kınayan bir bildiri imzalandı. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin imza attığı bildiriye CHP ve HDP imza atmadı.CHP'nin bu tutumuna sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir dille eleştirdi. 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur' diyen Çelik, 'CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.' ifadelerini kullandı.Çelik açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır! PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır.