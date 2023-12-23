Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park'ta karşı karşıya gleiyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.İŞTE İLK 11'LERTrabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, OnuachuBaşakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Serdar, Pelkas, Figueiredo, PiatekTRABZONSPOR'DA 2 EKSİKAbdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak.