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Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Dünya kameralara yansıyan o korkunç an karşısında şok oldu. Kamboçya'da yaşayan Luan Nam isimli bir adam, bir anda kendini 40'tan fazla timsahın içinde buldu. Timsahlar talihsiz adamı kafesine sürükledi ve parçalamaya başladı. Luan Nam'ın parçalanmış cesedinden kalıntılar zar zor toplanabildi. İşte izleyenleri dehşete düşüren o olayın ayrıntıları…

Ekleme: 23.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı
Timsahlar tarafından yenen talihsiz adamın görüntüleri kameralara anbean yansıdı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;

Luan Nam'ın cesedinin kalıntıları, Kamboçya'nın kuzeybatısındaki bir tatil beldesi olan Siem Reap'teki oldukça zorlu bir sınavdan sonra ailesi tarafından bulundu.

Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylendi.

ViralPress'in Cuma günü yazdığına göre, Bay Luan bir timsahı yumurtlama kafesinden çıkarmaya çalışırken, bir timsahın çenesi kullandığı direğe kilitlendi ve onu bir muhafazaya çekti.

Olaydan sonra çekilen bir fotoğrafta, ağzından bir parmak arası terlikle oturan bir timsah görülüyordu.

Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Korkunç saldırının, hayvanların Bay Luan'ın kollarını ve bacaklarından birini ısırıp yuttuğunu gördüğü bildirildi. Vücudunda derin ısırık izleri kaldı. Cesetleri çiftlikten çıkarıldı ve ailesinin evine götürüldü.

Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.

Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

'SONRA DİĞER TİMSAHLAR SALDIRARAK ÖLENE KADAR ONA SALDIRDILAR.'

Aynı Kamboçya kasabasında 2019 yılında bir timsah çiftliğine girdiğinde iki yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü sözlerine ekledi.

Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.


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