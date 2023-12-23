Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Timsahlar tarafından yenen talihsiz adamın görüntüleri kameralara anbean yansıdı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;Luan Nam'ın cesedinin kalıntıları, Kamboçya'nın kuzeybatısındaki bir tatil beldesi olan Siem Reap'teki oldukça zorlu bir sınavdan sonra ailesi tarafından bulundu.72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylendi.ViralPress'in Cuma günü yazdığına göre, Bay Luan bir timsahı yumurtlama kafesinden çıkarmaya çalışırken, bir timsahın çenesi kullandığı direğe kilitlendi ve onu bir muhafazaya çekti.Olaydan sonra çekilen bir fotoğrafta, ağzından bir parmak arası terlikle oturan bir timsah görülüyordu.Korkunç saldırının, hayvanların Bay Luan'ın kollarını ve bacaklarından birini ısırıp yuttuğunu gördüğü bildirildi. Vücudunda derin ısırık izleri kaldı. Cesetleri çiftlikten çıkarıldı ve ailesinin evine götürüldü.Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.Aynı Kamboçya kasabasında 2019 yılında bir timsah çiftliğine girdiğinde iki yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü sözlerine ekledi.Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.