Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birkaç gündür kuşatma altında tuttuğu El Avde Hastanesi'nde çalışan bir görevli kadını hedef aldığı belirtildi.İsrail'in keskin nişancılarının vurduğu Filistinli sağlık çalışanı kadın hayatını kaybetti.İşgalci İsrail yönetiminde çatlaklar büyüyor.Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliamların emrini veren isimler birbirine giriyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi, son günlerde ABD ve Batı'nın desteğini arkalarında eskisi kadar göremiyor.Ayrıca başta Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olmak üzere dünyanın dört bir yanında İsrailli yönetici ve askerlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için girişimler artıyor.Çıkmaza giren İsrail'in Savaş Kabinesi'nde deher geçen gün anlaşmazlıklar büyüyor.İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Savaş Kabinesi'ni dağıtmak istediği ortaya çıktı.İsrail basınına göre Gazzelilere soykırımı savunan Ben-Gvir, saldırıların azaltılma ihtimaline karşı çıkarak bu çıkışı yaptı.Buna ek olarak Netanyahu liderliğindeki iktidardaki sağcılar ile ordu arasındaki Menfaatlerin Buluşması İttifakı'nda da çatlaklar başgösteriyor.İsrail ordusunun üst düzey isimleri 'Hamas'ı yok etmek' yerine 'Hamas'ın savaşma becerisine darbe vurmaktan' söz etmeye başladı.İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 'Hamas'ı bitirmek' söylemi ile başlatmıştı.Middle East Eye sitesinde David Hearst imzalı analizde ise 'Netanyahu, Hamas'ı yıkmak istiyordu ama bu saldırılar İsrail'i çökertebilir.Gazze saldırları İsrail adına büyük bir yanlış hesaplama oldu. Ahlaki ve askeri bir felaket içindeler. Bunun yanı sıra Arap dünyasında direniş körükleniyor ve İsrail'e öfke közleri yeniden alevleniyor' yorumu yapıldı.ABD merkezli CNN International, ABD Başkanı Joe Biden'a sunulan bir istihbarat raporuna göre Hamas'a destek son iki aydır sadece Filistin topraklarında değil dünya genelinde artmaya başladığını açıkladı.İsrail'in acımasızca yürüttüğü katliamlar nedeniyle sosyal ağlarda çok sayıda kişinin Hamas'ı desteklemeye başladığı kaydedildi.BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için acil adım atılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.ABD, oylama öncesi sunulan ve çatışmalara acil ara verilmesi talep edilen değişiklik önerisini veto etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'İnsani yardımların etkili ulaştırılmasını istiyorsak, insani ateşkesin de gerçekten gerekli bir şey olduğunu anlıyoruz' dedi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde birkaç gündür kuşatma altında tuttuğu El Avde Hastanesi'nde çalışan bir görevli kadını hedef aldığı belirtildi.İsrail'in keskin nişancılarının vurduğu Filistinli sağlık çalışanı kadın hayatını kaybetti.Cihad El Maşravi eşi ve küçük çocuklarıyla birlikte Gazze'nin kuzeyindeki evlerini 16 Kasım'da terk etti.BBC Arapça Servisi'nin kameramanı Maşravi, ailesiyle güneye doğru ilerlerken yaşadıklarını ve tanıklıklarını anlattı: Büyük bir acele içinde evimizi terk ettik.Yürüdüğümüz yolda çürümüş cesetler vardı. Patlamalar yaşanırken dünya yarılsın ve bizi yutsun istedim.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.