Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Şehitlere taziye mesajı paylaşan Özgür Özel'e tepki yağdı: 'Samimi değilsiniz'

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti ile yakın ilişkiler kurarken yerel seçimlerde ittifak sinyali verdi.Pervin Buldan ile operaya giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen ve son olarak HDP/DEM'e randevulaşan Özel bugün DEM'i ziyaret ederek ittifak için pazarlık yoklaması yaptmıştı.'Kayyum işine kökten karşıyız' diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip 'Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır' ifadelerini kullanmıştı.Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, 'Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli' sözleriyle bölücülük yapmıştı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savunmuştu.Özel, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sorusunu da yanıtladı. İttifak değil işbirliği diyerek yapılacak pazarlık ve kurulacak masanın şeklini belirlemek isteyen Özel, İyi Parti ile önümüzdeki günlerde görüşebileceklerini belirtmişti.İyi Parti'nin 6'lı koalisyon sürecinde kabul aynı masada olmayı kabul etmediği terörün siyasi ayağı HEDEP ile de görüşebileceklerini ifade eden Özel, 'HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak.' demişti.HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti.Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, 'Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok.' diyerek kendini savunmuştu.Öte yandan daha önce de yaptığı hareketten pişmanlık duymak bir yana arkasında duran Özgür Özel, daha da ileri gitti. Kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Pervin Chakar'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur' diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.Terörün siyasi kolu DEM ve HDP ile kol kola gezen Özgir Özel şehitlerimiz için taziye mesajı yaınladı. Özel paylaşımında , 'Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.Özgür Özel'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma adeta tepki yağdı. Sosyal medya kullancısı 'İnsan olan utanır, Ama nerde...' ifadelerini kullandı.'SAMİMİ DEĞİLSİNİZ ŞEHİTLERİN ADINI AĞZINIZA ALMAYIN'Bir sosyal medya kullancı ise Özel'e, 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen HDP ile arasına mesafe koymayan burada timsah gözyaşı dökmesin. Samimi değilsiniz Şehitlerin adını ağzınıza almayın.' ifadeleri ile tepki gösterdi.Sosyal medya kullancıları, Özgür Özel'e şu ifadelerle tepki göster,: 'Yazıklar olsun Demirtaş'a selam gönder sonra da bu twiti at.' , 'Dedi ve sonra bölücü unsurlar ile görüşme ayarladı...' , 'Hiç samimi değilsiniz siz gidin teröristlerle el sıkılın şeyh sait hainin mezarını bulun sizin Türk Milleti diye bir derdiniz yok' , 'Sen bizden değilsin özgür senin koluna girdiğin vatansızlar hiç değil vergilerimizle oturduğun makam odandaki fiyaklı koltuğundan tivit atmayı bırakıp dağdaki sevenlerinin yanına git' , 'İnsan biraz utanır ya bu twiti atarken..'