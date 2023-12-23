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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını açıkladı. MSB, çatışmalarda ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatlarının icra edildiğini kaydetti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Ekleme: 23.12.2023 - 19:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

MSB, "Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir." dedi.

MSB, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
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