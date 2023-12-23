MSB duyurdu! 1 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.