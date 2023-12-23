Meteoroloji duyurdu!Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın da, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.Rüzgârın ise; Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluEDİRNE °C, 12°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluKOCAELİ °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 13°CParçalı bulutluÇok bulutlu, Adana, Osmaniya, Kahramanmaraş, Osmaniya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniya çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CÇok bulutluÇok bulutlu, doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSAMSUN °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 6°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.