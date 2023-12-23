  • USD: 29,13 - 29,19
  • EURO: 32,07 - 32,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

İstanbul Pendik'te insanı Emrah A. ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İş insanı kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı! Polis ekiplerinin aradığı saldırganla ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı: 1 haftadır takip ediyormuş!

Ekleme: 23.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!
Kanlı infaz İsttanbul Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı.

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk uçuşa sayılı gün kaldı... KAAN için geri sayım başladı
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan İstanbul için kentsel dönüşüm projesini açıklıyor
Vahşetin böylesi görülmedi: Katil İsrail ordusu Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerle ezdi!
MHP lideri Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Son 6 ayda ihracat rekoru kırıyoruz
CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah tehdit! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak…
CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'
ABD medyasından Gazze itirafı: İsrail’in kanlı saldırılarını böyle ifşa ettiler!
Hangi gazeteci haber yapmakla tehdit ediyor? Gözler Halk TV'de
Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Şehitlere taziye mesajı paylaşan fırıldak Özgür Özel'e tepki yağdı: 'Samimi değilsiniz'
Maaş zamları ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret, emekli ve memur zammı açıklaması
Cafer Mahiroğlu'ndan savcılıkta pişkin savunma: İzin alınması gerektiğini bilmiyordum
81 ilde 'Sis 2' operasyonu! 457 gözaltı
Siyonist İsrail'i Lahey korkusu sardı! Katliam kabinesi birbirine düştü
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde
Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Güven arttı, TL varlıklara ciddi bir talep var
CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Timsahlar yaşlı adamı diri diri yedi! 40’tan fazla timsah saldırdı

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi