İş insanına kanlı infaz! Bir hafta boyunca takip ettikten sonra tetiği çekti!

İstanbul Pendik'te insanı Emrah A. ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İş insanı kanlar içinde yere yığılırken saldırgan kaçtı! Polis ekiplerinin aradığı saldırganla ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı: 1 haftadır takip ediyormuş!

Kanlı infaz İsttanbul Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı.Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı.Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.