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Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatıyla yedi teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu
Ekleme: 23.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda altı askerin şehit olduğunu bildirdi. İlk duyuruda üç askerimizin şehit olduğu açıklamadan bir süre sonra yapılan yeni duyuruda, "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir." denildi.

Yedi terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından birkaç saat sonra yapılan yeni açıklamada öldürülen terörist sayısının yediye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

ALTI ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin kimliğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu


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