Hangi gazeteci haber yapmakla tehdit ediyor? Gözler Halk TV'de

Ulusal basında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oda TV Haber Müdürü Can Özçelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Halk TV bünyesinde çalışan bir gazetecinin, insanları haber yapmakla tehdit ettiğini iddia etti.Özçelik, eski adliyelerde görev yapmış ve şu anda Halk TV'de gazetecilik yapan söz konusu kişinin adını vermeden yaptığı paylaşımda, 'Adliyede bazı iddialar duyuyorum. Daha önce adliyelerde olan ve şimdi Halk TV'de çalışan bir ‘gazetecinin' insanları ‘haber yapmakla' tehdit ettiği ifade edildi. Bu kişi hakkında soruşturma var mı yok mu bilmiyorum ama mesleğin böyle iğrenç bir şekilde kullanılması yazık!' ifadelerini kullandı.Oda TV Haber Müdürü'nün bu iddiaları sonrası gözler Halk TV'ye çevirildi.