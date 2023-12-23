Hakkari'de yoğun kar! 34 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde bugün saat 09:00 itibari ile 6 köy, 28 mezra yolu ulaşıma kapalıdır. Hakkari merkezde 3 köy, 13 mezra Yüksekova ilçesinde 3 köy 15 mezra olmak üzere kapanan 34 yerleşim yerinin açılması için karla mücadele çalışmaları devam etmektedir' denildi.