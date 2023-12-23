CHP’nin ittifak ortağı DEM’den küstah tehdit! Terör örgütü elebaşı Öcalan vurgusu yaparak…

Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni ismi DEM Partisi'yle kol kola girdi. Kurultayda bile terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öptü ve 'pişman değilim' bile dedi.Yerel seçimlerde ittifak kurmak için PKK'nin siyasi kanadı DEM'in kapısına gitti. İşte CHP'nin yol arkadaşı DEM'den peş peşe terör örgütü elebaşı Öcalan mesajları geldi. DEM'in Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tehdit gibi ifadelere yer verdi.DEM PARTİLİ VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER!Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan, 'Çözüm diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Ölümler rakamlardan ibaret görülemez. Kürt sorunu şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır' ifadelerine yer verdi.Bu sözlerin ardından DEM'den de hamle gecikmedi.Terör partisi DEM, İmralı'da tutulan terör örgütü elebaşı Öcalan'a mektup gönderilmesi için çağrıda bulunarak 'Sayın Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı'dan yükselen ses barışın sesidir' dedi.Hem DEM'in hem de milletvekili Ömer Öcalan'ın yaptığı terör paylaşımları, Özgür Özel ve CHP'nin kurduğu kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.