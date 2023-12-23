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CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'

Geçtiğimiz yerel seçimlerde İstanbul'da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP, bu seçimlerde de ismi DEM olan parti ile ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP'nin Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ittifaka yeşil ışık yaptı.

CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'
Ekleme: 23.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'
6'lı masanın dağılmasının ardından CHP seçimlerde ittifak için yeni ortaklar alıyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı yolu izleyecek. Partinin ismini DEM yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıyla ittifaka hazırlanan CHP'de ilk sinyal Esenyurt ilçe başkanından geldi.

CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'

'DEM'LENMEK İYİDİR' PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, 'Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' ifadelerini kullandı.

İyi Parti ile CHP arasındaki kavgayı işaret eden, ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Ergin, İstanbul seçimlerinde CHP'nin ittifak ortağını da açıklamış oldu. Öte yandan DEM Parti'nin de ittifak şartı olarak Esenyurt Belediyesi'ni istediği konuşuluyor.

CHP'den PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık! ' 'DEM'lenmek iyidir...'


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