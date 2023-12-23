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Ayvacık açıklarında 79 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 79 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekleme: 23.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Ayvacık açıklarında 79 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

79 kaçak göçmen kurtarıldı

Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-20’ sevk edildi. Ekiplerce iki farklı noktada lastik botlar içindeki 79 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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