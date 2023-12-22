Ünlü sanatçı ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan almıştı: Onu ve gurur duydum
Ünlü sanatçı Emel Sayın, Cumhuriyetin 100. yılı şerefine düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Sayın, 60 yılı aşkın süredir sanata adanmış bir kariyerin ardından mutlu olduğunu söyleyen Sayın "Onur ve gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Emel Sayın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödüle değer görüldü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emel Sayın, almış olduğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödül için şu açıklamada bulundu:
'Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldığım için çok mutluyum. 60 yılını sanata adamış bir sanatçı olarak gurur ve onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimle birlikte şarkılar vesilesiyle bir ömrü paylaştık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Onlara en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emel Sayın, almış olduğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Müzik alanında büyük ödül için şu açıklamada bulundu:
'Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldığım için çok mutluyum. 60 yılını sanata adamış bir sanatçı olarak gurur ve onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimle birlikte şarkılar vesilesiyle bir ömrü paylaştık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Onlara en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum'