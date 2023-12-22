Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı

MİT ve emniyetten Mersin'de uyuşturucuya darbe...Güvenlik güçleri uyuşturucu ile olan mücadelesine ara vermeksizin devam ediyor.Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi Mersin'de eklendi.MİT'in tespit edip emniyetin operasyon düzenlediği uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersinin Mezitli ilçesin de şafak operasyonu ile gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan'ın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.Özel harekat operasyon düzenlediTeknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.