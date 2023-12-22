Süper Lig devinden Belhanda bombası! Ocak ayında transfer gerçekleşebilir

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a Adana Demirspor'dan ayrılması gündeme gelen Younes Belhanda önerildi.Murat Sancak'ın satış listesine koyduğu iddia edilen Faslı futbolcunun menajerinin bordo-mavili takımla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilirken, Ertuğrul Doğan ve kurmaylarının son kararı Abdullah Avcı'ya bırakması bekleniyor.Avcı'nın ise Belhanda'nın yeteneğinden oldukça memnun olduğu ancak agresif yapısı ve kart görmeye olan yatkınlığı nedeniyle çekimser davrandığı kaydedildi.Söz konusu transferin ocak ayında resmi görüşmeye döküleceği de gelen haberler arasında.Bu sezon 6'sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.