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Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, tarihi bir vurguna imza attı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. Soruşturma sürerken ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı! Seçil Erzan'ın bankadaki çekmecesinden enerji ve büyü yazılı onlarca kağıt çıktı!

Ekleme: 22.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!
Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu davasına kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi.

Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmada ortaya çıkan detaylar milyonları şaşkına çevirdi.

ÇEKMECESİNDEN ONLARCA BÜYÜ YAZISI ÇIKTI

Futbolcuları ve iş adamlarını dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın çekmecesinden çıkan büyülü yazılar da dava dosyasına girdi. Aşk hayatını düzene koymak için evrene enerji yolladığına ilişkin yazıları bankadaki çekmecesinden çıkan Erzan'ın finansal sıkıntılarını aşmak için de kağıtlara yazdığı yazılarla enerji gönderdiği tespit edildi.

Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

Erzan'ın 23 milyon 700 bin liralık kredi çeken bir ismin evraklarına yüzlerce 50 rakamını yazdıktan sonra Reiki felsefesinin Türkiye'deki hocası olarak bilinen Mehmet Aslan'ın ismiyle birlikte, 'Mehmet Aslan hocamın bana getirdiği platin bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum' yazdığı belirlendi.

Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

HEPSİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

SABAH'ın ulaştığı yeni belgelere göre söz konusu evraklar banka yetkilileri tarafından mahkeme dosyasına getirildi. Mahkeme bankanın getirdiği yeni belgeleri incelemeye aldı.

Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

ONLARA GÖRE YOKSULLUK SADECE BİR İLLÜZYON!

Erzan'ın finansal bataklıktan kurtulabilmek için başvurduğu platin bolluk uygulaması Reiki felsefesine göre, kişinin sahip olmayı dilediği tüm bolluğu ve refahı yaşamına getirmek için bira araya getirilmiş altıncı boyuta ait enerji ve frekanslardan oluşuyor. Uygulamayla, bolluk bilinci uyandırılarak aktive ediliyor ve kişi altıncı boyutun refah frekansı ile uyumlanıyor. İnanışa göre kişi bu yolla kendi içindeki 'yoksulluk illüzyonuna son veriyor.

Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

BEYİNDEKİ BOLLUK BİLİNCİNİ UYANDIR

Süreç içerisinde uygulamayla birlikte kişinin beynindeki uyuyan bölümler uyandırma işlemi başlatılıyor ve bu işlem bolluk bilinç bilgisi uyandırılana kadar devam ediyor. İnanışa göre özellikle bu uygulamayı yapan kimse maddi dünyanın üstadı olma yolunda ilk adımı atıyor.
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