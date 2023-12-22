Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar: Çekmecesinden büyü ve enerji yazısı çıktı!

Türkiye, futbol ve iş dünyasını sarsan özel fon vurgunu davasına kilitlendi. Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü isimden yüksek kar vaadiyle milyonlarca dolar para topladı ancak geri ödemedi.Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmada ortaya çıkan detaylar milyonları şaşkına çevirdi.Futbolcuları ve iş adamlarını dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın çekmecesinden çıkan büyülü yazılar da dava dosyasına girdi. Aşk hayatını düzene koymak için evrene enerji yolladığına ilişkin yazıları bankadaki çekmecesinden çıkan Erzan'ın finansal sıkıntılarını aşmak için de kağıtlara yazdığı yazılarla enerji gönderdiği tespit edildi.Erzan'ın 23 milyon 700 bin liralık kredi çeken bir ismin evraklarına yüzlerce 50 rakamını yazdıktan sonra Reiki felsefesinin Türkiye'deki hocası olarak bilinen Mehmet Aslan'ın ismiyle birlikte, 'Mehmet Aslan hocamın bana getirdiği platin bolluk bilinci uygulamasını aktif ediyorum' yazdığı belirlendi.SABAH'ın ulaştığı yeni belgelere göre söz konusu evraklar banka yetkilileri tarafından mahkeme dosyasına getirildi. Mahkeme bankanın getirdiği yeni belgeleri incelemeye aldı.Erzan'ın finansal bataklıktan kurtulabilmek için başvurduğu platin bolluk uygulaması Reiki felsefesine göre, kişinin sahip olmayı dilediği tüm bolluğu ve refahı yaşamına getirmek için bira araya getirilmiş altıncı boyuta ait enerji ve frekanslardan oluşuyor. Uygulamayla, bolluk bilinci uyandırılarak aktive ediliyor ve kişi altıncı boyutun refah frekansı ile uyumlanıyor. İnanışa göre kişi bu yolla kendi içindeki 'yoksulluk illüzyonuna son veriyor.Süreç içerisinde uygulamayla birlikte kişinin beynindeki uyuyan bölümler uyandırma işlemi başlatılıyor ve bu işlem bolluk bilinç bilgisi uyandırılana kadar devam ediyor. İnanışa göre özellikle bu uygulamayı yapan kimse maddi dünyanın üstadı olma yolunda ilk adımı atıyor.