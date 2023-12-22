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Okul bahçesinde kalbi durdu! 13 yaşındaki Çetin Çelebi bakın nasıl kurtuldu: 3 dakika boyunca…

Amasya'da 13 yaşındaki Çetin Çelebi, okul bahçesinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalbi duran talihsiz çocuk için zamanla yarış başladı. Bu sırada nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı durumu anladı. Hemen ilk yardım eğitimi bulunan meslektaşını çağırdı. İki öğretmenin 3 dakikalık mücadelesi Çetin Çelebi'yi hayata bağladı. İşte o anlar!

Ekleme: 22.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Okul bahçesinde kalbi durdu! 13 yaşındaki Çetin Çelebi bakın nasıl kurtuldu: 3 dakika boyunca…
Amasya'daki Plevne Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi, 15 Aralık günü teneffüs esnasında okul bahçesinde arkadaşlarıyla koşup oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışan Çelebi, sonra sendeleyerek arkadaşlarının endişeli bakışları arasında yeniden yere düştü. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Bir arkadaşı da montunu çıkartıp başının altına yerleştirdi. Koşuşan öğrenciler ambulans çağrılması için okul idarecilerine bilgi verdi.

3 DAKİKA BOYUNCA…

O sırada ilk yardım eğitimi bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş hızla geldi. Hareketsiz yatan öğrenciyi kontrol edip önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapmaya başladı. 3 dakika boyunca uyguladığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Acil sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ambulansla önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci, daha sonra hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı. Durumunun iyiye gitmesine üzerine tedavisine serviste devam edildi.

Okul bahçesinde kalbi durdu! 13 yaşındaki Çetin Çelebi bakın nasıl kurtuldu: 3 dakika boyunca…

"ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

İlk defa karşılaştığı bu olayda hayatını kurtardığı öğrencisi ve ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapan 41 yaşındaki Aktaş, "Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA…"

Öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra endişeyle beklediği anları hatırlatan nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı, "Bir an işin ucu nereye varacak diye düşündüm. Öğrencimiz şanslı. Çünkü Hüseyin hocamız yetişti. Ambulans da zamanında geldi" diye konuştu.

Okul müdürü İbrahim Malkoç da, "40 yıllık eğitimciyim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öğretmenlerimle, öğrencilerimle duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Çetin evladımız da iyileşerek en kısa sürede aramıza katılır" şeklinde konuştu.

"GURUR DUYUYORUZ"

Olayı duyar duymaz hastaneye gidip öğrencinin tedavisini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise öğretmenlere verilen uygulamalı ilk yardım eğitiminin hayati önemi ve sonucunu bu olayda gördüklerini söyledi. Türkmen, "Öğretmenimizin hayat kurtaran müdahalesini, bahçede ilk andan itibaren canhıraş gayretini görmek bir meslektaşı olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Okul bahçesinde kalbi durdu! 13 yaşındaki Çetin Çelebi bakın nasıl kurtuldu: 3 dakika boyunca…
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