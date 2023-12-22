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Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, endişeyi artırdı. Herkes, 'Büyük deprem geliyor mu?' diyerek paniğe kapıldı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ise Maden Tetkik Arama'nın güncel fay haritasına birkaç yıl önce eklenen ve tahmini olarak 2 bin yıldır deprem üretmediği tespit edilen Gökçeyazı Fayı'na dikkat çekerek kritik uyarı yaptı: Risk çok daha yüksek!

Ekleme: 22.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Gündemde ise beklenen büyük Marmara depremi vardı. Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, endişeyi artırdı. Balıkesir'de önceki gün meydana gelen merkez üssü Altıeylül ilçesi olarak kayıtlara geçen 3.6 büyülüğündeki deprem ise birçok soru işaretini barındırdı.

Balıkesirlilerin çok daha şiddetli hissettiğini söyledikleri depremi yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, ezber bozan açıklamalar yaptı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 'Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde yer alan Balıkesir İlimizde uzun zamandır deprem aktivitesi yaşanıyor.

Özellikle 2019 Aralıkta MW=5 büyüklüğünde depremler ile başlayan daha sonra yine bu bölgede çok sayıda küçük ve orta büyüklükte depremler ile devam eden bir deprem aktivitesi vardı. 20 Aralık'ta meydana gelen deprem, Balıkesir- Gökçeyazı Fayı'nın güneyinde meydana geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritasında; Balıkesir ilçelerinden geçen birçok diri fay var ve bu fayların çoğu yerleşim birimlerinden geçmektedir. Edremit, Bandırma, Karesi, Gönen ve Manyas ilçelerimizden deprem üretecek diri faylar geçmekte olup, bu faylar 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir.

Güney Marmara Bölgesinde, UDSEP Planı kapsamında yapılmış olan paleosismoloji çalışmalara göre Balıkesir-Gökçeyazı Fayının deprem tekrarlama periyodunun bin yıl olduğu; MÖ dönemde 4 paleodeprem ürettiği; fakat milattan sonraki dönemde hiçbir sismolojik kaydın olmamasından kaynaklı olarak 2 bin yıldır kırılmadığı tespit edilmiş olup, bu fayın 6.5 ve 7.2 büyüklüğe kadar çıkabilecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğu çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Balıkesir- Gökçeyazı fayında yeteri kadar gerilim biriktiği için; burada her an deprem olabilir. Balıkesir- Gökçeyazı Fayı'nın tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

BALIKESİR'DE DEPREM TEHLİKESİ İSTANBUL'DAN YÜKSEK

Jeoloji Mühendisi Aykan, sözlerine şöyle devam etti: Balıkesir il ve ilçeleri, dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Bu nedenle tarihsel/ aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı, can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir.

Balıkesir ve ilçeleri 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944,1935,1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilenmiştir. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir'in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Balıkesir ilimiz deprem tehlikesi, deprem aktivitesi yüksek bir İlimizdir; MTA'nın diri fay haritasına göre; İstanbul merkezinde diri fay olmaması nedeniyle Balıkesir'in deprem tehlikesi İstanbul'dan daha yüksek diyebiliriz

28 MİLYON İNSAN ETKİLENECEK

Aykan, 'Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller; Balıkesir, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, gibi 7 ilimiz, Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklediğimiz 7'nin üzerinde ki bir depremden etkilenecektir.

Özellikle tarihsel dönemde 1766 yılında Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Avusturya'dan, İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup, tüm Marmara Bölgesi'nde tahribata neden olmuştur.

Böyle bir depremin tekrarı ile günümüzdeki nüfus yoğunluğunu da düşünürsek kayıpların ne kadar büyük olacağını, 28 milyonu etkileyeceğini hatta bu kayıpların 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 2 katı olacağını üzülerek ifade edebilirim. Hiç vakit kaybetmeden depreme karşı önlemlere yoğunlaşmamız gerekiyor' dedi.
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