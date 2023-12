Mansur Yavaş’ın Etimesgut oyunu! CHP’lilerden o isme tepki gecikmedi: Bize verin!

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçime kilitlendi. Adaylar birer birer belli olurken, 8'li koalisyonun eski ortakları arasındaki kavga dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında ipler iyice gerildi.Meral Akşener'in CHP ile ittifak yapılmayacağını açıklamasının üzerine partisinden peş peşe istifalar geldi. AK Parti Hakan Han Özcan ise Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde PORTAŞ'ı 28 Milyon TL zarara uğratıldığını söyledi.İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı, PORTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özarslan ise skandalın merkezindeki isimdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP'ye savaş açıyorum" açıklamasının ardından partisinden istifa eden ve Mansur Yavaş'ın sağ kolu olarak bilinen Mesut Özarslan'ın CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı olmayı planladığı iddia edildi.Bu duruma en sert tepki Etimesgutlu CHP'lilerden geldi. CHP'nin Etimesgut teşkilatı Genel Başkan Özgür Özel'e yazıkları belge ile açıkça Özarslan'a karşı olduklarını belirtti."Yüzde 60 ile Ankara'yı kazanıyorum" açıklamasını yapan Mansur Yavaş'ın kirli oyununa ise CHP'nin Etimesgut teşkilatı partinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdıkları belge ile karşı geldi.Söz konusu belgede şu ifadelere yer verildi; "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bilgilerine arz ediyoruz. 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için CHP Etimesgut ilçe örgütünden 10(on) arkadaş aday adayı olduk. Bizler uzun yıllardır Etimesgut'un her sokağında, her mahallesinde, her caddesinde, Etaplarında, parklarında bahçelerinde ve her yerinde mücadele ettik. İyi günlerimizde ve kötü günlerimizde birlikte olduk. Seçime kısa bir süre kaldı ve bizler ETİMESGUT'U kazanmak istiyoruz. Her birimizin hayal ettiği Etimesgut için ayrı ayrı hazırladığı projelerimizi ortaklaştırarak ve birlikte davranarak başaracağımıza inanıyoruz. Sayın Genel Başkanımızdan ve partimizden Etimesgut Belediye Başkan adayını Etimesgut'umuzu bilen emek veren CHP Etimesgut ailemizden bir arkadaşımızın belediye başkan adayı olarak belirlenmesini takdirlerine arz ediyoruz."Söz konusu belgede imzası bulunan 10 kişinin ismi ise şu şekilde sıralandı;CHP Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Sait Atalay,Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir,CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Köksal Ünal,CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Aday AdaylarıHüsniye Erdoğan,Cahit Kayalar,Onur Öktem,Mehtap Fatma Tarakçı Sönmez,Erkan Özdemir,Bahri Şaloğlu,Memet Yula.