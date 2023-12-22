JPMorgan, Bakan Şimşek'i teyit etti! 'Ciddi kaynak girişi var, TL'ye ilgi artıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada mayıs ayından bu yana Türkiye'nin risk priminin 400 baz puandan daha fazla düştüğünü belirtirken TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti. Bakan Şimşek yatırımcı ilgisinin daha da artacağını belirterek 'Piyasada arzuladığımızdan daha fazla kaynak akışı var' dedi.Borçlanmayı da ağırlıklı olarak TL cinsi yapacaklarını anlatan Şimşek '2024 yılında inanıyorum ki küresel ve finansal koşullar çok daha elverişli olacak. Bütün şirketlerimiz daha ucuz finansmana erişecek. Enflasyonu düşürdükçe inanıyorum ki finansal koşullar çok daha elverişli hale gelecek' diye konuştu. Şimşek fiyat istikrarını sağlamalarıyla Türkiye'nin doğrudan yatırım çekeceğine işaret eden Şimşek, bu sayede uzun vadeli kaynak da çekeceğini söyledi. Ağustos ayından itibaren aylık enflasyonun düşüş trendine girdiğini dile getiren Şimşek 'Yıllık enflasyon düşüşü, 2024'ün ikinci yarısında kendisini gösterecek. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Piyasa, önümüzdeki yıl ve sonraki hedefleri satın almaya başlamış durumda' dedi.Enflasyon hedeflerinin tutturulup tutturulamayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek 'Enflasyon beklentileri hızla düşüyor. Buna inanıyorum çünkü biz doğru politikalar uyguluyoruz. Tekerleği yeniden keşfetmiyoruz, dünya bu işi nasıl yapıyorsa aynı çerçevede yapıyoruz. Dolayısıyla hedeflerimiz gerçekçidir' diye konuştu. Şimşek ücret zamları konusunda ise 'Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Refahı paylaşacağız' dedi.Etkin, basit, daha adil vergi sistemi kuracaklarını dile getiren Şimşek 'Doğrudan vergilerin payını artıracağız, etkin olmayan istisna ve indirimlerin kaldırılmasına çabalayacağız. Sorun dolaylı vergilerin yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirlerinin yeterli düzeyde olmamasıdır' dedi. Şimşek bir soru üzerine 'Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar' diye konuştu.Hiçbir şekilde finans sektörüne, bankalara karşı özel bir ayrımcılık yapmadıklarını dile getiren Mehmet Şimşek, tam aksine kurumlar vergisini, bankalar, finans sektörü için yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Şimşek, 'Şu anda gündeminizde bir yasa teklifi var. Orada enflasyon muhasebesiyle ilgili madde var. Bankaları enflasyon muhasebesi dışarıda tutuyoruz ve böylece 70 milyar lira normalde vergi ödemeyecekken, verecekler. Onun için en son söyleyeceğiniz şey, bizim büyük iş alemini ve finans sektörünü kayırdığımız hususu olacaktır' dedi.ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'ye dönük beklentilerini paylaştı. JPMorgan'ın Orta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye'nin Ortodoks mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yurtdışı piyasalardan yapılacak borçlanmanın rekor kırabileceğini ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeyi sürdürebileceğini söyledi.Reuters'a konuşan Weiler, 'Bizim açımızdan bakılacak olursa Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz' dedi. Weiler, gelecek yıl devletin ve şirketlerin ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar doları rahatlıkla aşabileceğini düşündüğünü söyledi.Türk şirketleri, bankaları ve devletin 2023 yılında yaptığı tahvil ihraçlarının büyüklüğü 18 milyar doları aşarken JPMorgan'ın hesaplamalarına bu rakam tüm zamanların en yüksek ikinci değeri oldu. Weiler, 'Küresel piyasa koşulları yapıcı olduğu ve yapılan bazı değişikliklerden geri dönülmediği sürece, Türkiye uluslararası sermaye piyasası ihraç faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en yoğun yılı kaydedebilir' dedi. Weiler 'Yabancı sermaye şimdiden geri gelmeye başladı ve Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor' diye konuştu.Yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e yükseltti. Piyasa beklentisi de faizin 250 baz puan artırılması yönündeydi. Hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uygulayan Merkez Bankası son 7 toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarken bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.Dünkü faiz artışı sonrası yayınlanan karar metninde, 'Parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir' denildi. Aylık enflasyonda düşüş eğilimin sürdüğü belirtilen açıklamadaMerkez Bankası, faiz kararının ardından kredi kartı faizleriyle ilgili de adım attı. Buna göre kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapılmayacak.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44,8'e karşılık geldi.Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin yabancı sermaye açısından gözlenen bir ülke olduğunu söyledi.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin birçok sektörde yabancı sermaye açısından gözlenen ve özlenen bir ülke olduğunu belirterek, 'Yabancı sermayeyi Türkiye tekrar kazanacak. Kuvvetle muhtemel gelecek yılın 2. yarısında, her şey yolunda giderse, yabancı sermaye hareketlerini farklı farklı sektörlerde göreceğiz.' dedi. Erdal Bahçıvan, 2024'te enflasyonun Türkiye açısından en önemli sorun olmaya devam edeceğini belirterek, 'Yeni yıl, Türkiye açısından kesinlikle ve kesinlikle kararlılıkla enflasyonla mücadele edilmesi gereken bir yıl olacak' dedi. Finansmana erişimdeki zorluklara da dikkat çeken Bahçıvan, 'Özel bankalar tamamıyla piyasadan yok olmuşlardı, çekilmişlerdi. Şimdi özel bankaların son 2 aydır tekrar finans dünyasında, varlıklarını hatırladıklarını görüyoruz. Tekrar bankacılığı hatırladılar' diye konuştu.