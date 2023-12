İyi Parti'de krizin adı: Mansur Yavaş! Pazarlıklar ifşa oluyor... Yeni istifalar ve görevden almalar yolda!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Hür ve müstakil' diyerek her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından peş peşe istifalar yaşanırken takvim.com.tr kaosun arka planında Ekrem İmamoğlu'nun olduğuna dikkat çekti.Son olarak disipline sevk edilen ve daha sonra partiden istifa eden İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 'Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisis yürttüm. Ankara'da da benzer bir süreç yönetiliyor. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yüksel Arslan yürütüyor.' ifadeleriyle hem kirli pazarlığı hem de Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'yi karıştıran el olduğunu itiraf etmiş oldu.Gelişmeler üzerine konuşan Meral Akşener, 'Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı' diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiAkşener şunları söyledi:'Hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına.Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar.'Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı açıktan hedef alan Akşener savaşı körükleyerek 'Korkaklar' diye yüklendi.İBB Başkanı İmamoğlu aynı gün İYİ Parti lideri Akşener'e yanıt vererek 'Haddini aşıyor' derken Mansur Yavaş yapılan pazarlıklardan Akşener'in haberdar olduğunu ima ederek 'Korkak değilim. Aday olmamızı istiyorsa önümüzü açabilirdi' ifadeleriyle Akşener'in ikili oynadığını belirtti.Yavaş, 'Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Eğer 6'lı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak 6'lı masadaki liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim' dedi.İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:'Bu bizi etkilemez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecek. Biz, başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim; ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağıydı. Tabii bu arada İYİ Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusunda da birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de dün bahsedilen isimlere ilişkin konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece.'Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, 'Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır' diye konuştu.Yavaş'ın açıklamaları sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş ile pazarlıkları yürüttüğü iddia edilen Yüksel Arslan istifa etti.Görüşmelerden Akşener'in haberi olduğunu işaret eden Arslan Yavaş'ın korkak olmadığını savunarak, 'Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener'in, 'CHP'den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey'e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…' söylemesi üzerine, kendilerine 'Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?' diye sordum.Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim. Sayın Genel Başkanımızın Uşak'ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir.' dedi.Yaşananlar sonrası Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı.İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır.' dedi.İYİ Parti ABB Meclis Üyesi Atila Çelik ise, 'Türk milliyetçisi ve Ankara sevdalısı Mansur Yavaş'ın 2024 seçimlerden de zaferle çıkması için inançla mücadele edeceğim' ifadeleriyle istifa etti.Gelişmeler sonrası CHP yandaşı medya İyi Parti'de Mansur Yavaş bağlantılı yeni istifa ve görevden almaların olacağını yazdı.CHP yandaşı Cumhuriyet'in iddiasına göre Ankara'da başkanların görevden alındığı ilçelerde parti örgütlerinin Mansur Yavaş'a çalıştı ve CHP ile el altından pazarlık yaptı. Ayrıca İYİ Parti'de başta Polatlı ve Gölbaşı örgütleri olmak üzere Ankara'dan toplu istifaların gündeme geleceği konuşuluyor.Partiden 5 bin kişinin üzerinde üye kopuşu yaşanacağı iddia edilirken Akşener'in Yavaş'a yakın isimleri 'biçeceğini' öne sürüldü.Aralarında Manisa milletvekili Şenol Sunat'ın da adı geçtiği Yavaş'a yakın dört milletvekilinin istifa edeceği iddia edildi.İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Bülent Mugan da görevden alındı Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, 'Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır.' dedi.