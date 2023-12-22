İstanbul'da korkunç yangın! Yürekler ağza geldi...

Metruk bina kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye gelen ekipler, uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Kartal'da yaşayanlar, sabah saatlerine yangın korkusuyla uyandı.Yukarı Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Sokak üzerindeki bir metruk binada, yangın çıktı.İsimleri henüz öğrenilemeyen şahıslar, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bir süredir atıl durumda duran binayı ateşe verdi.Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.