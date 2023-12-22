İstanbul'da başıboş köpek saldırısı! Yoldan geçen adamın bacağını ısırdı

Bir sokak köpeği saldırısı daha...Gün geçmiyor ki başıboş köpekler can yakmasın. Bugüne kadar birçok ölüme ve çok sayıda ağır yaralanmalara neden olan sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor.Kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a bölgede bulunan 4 köpek birden saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkan'ın pantolonunu parçalayan köpekler bacağından ısırdı.Çalışkan, sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı.Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiye saldırması da kameraya yansıdı.Köpekler uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan, 'Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var. Belediyeyi aradım, belediye ekip gönderecekmiş. Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar.' diye konuştu.