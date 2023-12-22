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HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Halk TV Patronu, işadamı Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesindeki villasında kaçak inşaat çalışmalarına devam ederken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak inşai faaliyete ilişkin hakkında yapılan iki ayrı suç duyurusuna rağmen kaçak yapılaşmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam
Ekleme: 22.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam
Bilindiği gibi Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Cafer Mahiroğlu Sarıyer Kireçburnmu'ndan bir villa satın aldı. Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşai faaliyetlere başlayan Mahiroğlu, faaliyetlerini durdurdu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı.

Mahiroğlu, kaçak inşaatı, villanın üst kısmında yer alan ve site sakinlerinin hem basketbol hem de tenis oynadığı alana kadar büyüttü. Göz göre göre süren hukuk dışı inşaat çalışmasına dahil edilen bu bölümün, kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirileceği ileri sürüldü.

Mahiroğlu, altında 100 metrekare kaçak oturum alanı olan bölümün üzerini yüksek kalite epoksi zeminle kaplattı, buradan havuza da direkt açılan bir kapı yaptırdı.

HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

ÇİFTE MÜHÜR

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi kanuna tabi olan, Boğaziçi öngörünümündeki villayı satın aldıktan sonra yaptığı kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından daha sonra da Boğaziçi Öngörünümü'nde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı.

Ancak çifte mühür Mahiroğlu'nu durdurmadı, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi ve mevcut villanın dış yapısı çelik konstrüksiyonun içinde kaldı.

Mahiroğlu'nun bu şekilde villanın alan kat sayısı ve taban kat sayısıyla oynadığı, villanın net ve brüt kullanım alanını değiştirdiği iddia edildi.

HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

2 AYRI SUÇ DUYURUSU

Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı villasını adeta devlete kafa tutarak devam ettirdiği ortaya çıktı.

Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül günü bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşai faaliyet yaptığının yine tespit altına alındığı anlaşıldı.

Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi. Tüm suç duyurusu ve uyarılara rağmen boğaz manzaralı villasını büyütmeye devam eden Cafer Mahiroğlu, devlete adeta meydan okuyor.

HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu devlete meydan okuyor! Çifte suç duyurusuna rağmen kaçağa devam

Mahiroğlu hakkında suç duyurusu yapılan Türk Ceza Kanunu'nun 203. Maddesinde şöyle diyor: "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır"

Yine Mahiroğlu hakkında bir başka suç duyurusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyuruları ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi.










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