Gazze'den geldiğinde secde etmişti! Bakan Koca paylaştı: Türk halkına teşekkür ederim

Gazze...İsrail, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde bomba yağdırıyor.Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve 20 binden fazla masumun ölmesine neden olan İsrail, durmak bilmiyor.Çoluk çocuk demeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e en büyük tepki ise Türkiye'den geliyor.Gazze'nin yanında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, elinden geleni yapmaya çalışıyor.Bu kapsamda da Gazze'den getirilen yaralı çocuklar, tedavi edilmek üzere hastanelere yerleştirildi.Tedavi edilmek üzere Gazze'den getirilen çocuklardan birisinin babası ise uçak Ankara'ya indiğinde, yere kapanarak secde etti.O anlar herkesi duygulandırdı ve o baba, Türkiye'de kısa süre içerisinde gündem oldu.Bu olayın ardından kısa bir röportaj veren babayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazzeli baba, hayatını kaybettiği sanılan evladıyla birlikte Türkiye’de. Gazze’de imkânsız hale gelen sağlık hizmetlerini, Ankara Şehir Hastanesi'nde kavuştukları şartları ve oğlunun durumunu anlatıyor, Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize minnettarlığını, ülkemize gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Oğluna ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.