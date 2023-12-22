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Beyaz Gazete
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Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem partinin Halk TV'yi beslediğini bir kez daha itiraf etti. Eren Erdem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlar yapmasının ardından para ilişkisine son verdiği Halk TV'ye CHP tarafından ayda 2 milyon indirildiğini söyledi.

Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
Ekleme: 22.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu eski CHP Genel Başkan yardımcısı Eren Erdem CHP'nin Halk TV'yi fonladığını bir kez daha itiraf etti.

KAYIP MİLYONLARI KONUŞURKEN HALK TV'Yİ PATLATTI: AYLIK 2 MİLYON LİRA
CHP'de 100 milyon liranın kaydolduğu ve bu paranın trollere harcandığı iddialarına ilişkin kendisini savunmaya çalışan Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, 'Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim' dedi.

ÖZGÜR KARABAT HEPSİNİ BİLİYOR
Halk TV'nin mamasını keserek partisini 5 ayda tasarrufa geçirdiğini öne süren Eren Erdem CHP Genel Saymanı Özgür Karabat'ı işaret ederek, 'Hepsini biliyor. Hepsi defterlerde kayıtlı' dedi.

HALK TV'YE PARA AKIŞINI KESMİŞTİ
Genel seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' kaosu yaşandığı günlerde Ekrem İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısının ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine basmıştı.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona ermiş ve 'Kılıçdaroğlu intikam alıyor' yorumlar yapılmıştı.

HALK TV'YE 'EKREM CEZASI'
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurmuştu.

Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?

'BAŞKA KANALLARLA DA PROTOKOLÜMÜZ VAR'
Erdem, konuya ilişkin açıklamasında 'Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.' ifadelerini kullanmıştı. Erdem daha sonra CHP'nin başka kanallarla da benzer ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.
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Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
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