Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" dedi.CEVDET YILMAZ: ENFLASYON İVME KAYBEDİYORCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacağına dikkat çekerek, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı.Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı ile öngörülebilirliğin sağlandığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ağustos ayından itibaren enflasyonun da sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğini aktardı. Yıllık enflasyonda 2024'ün 2. yarısında belirgin bir düşüş beklediklerini anımsatan Yılmaz, enflasyonun 2024 hedeflerine uyumlu bir patikaya evrildiğini bildirdi.Brüt rezervlerdeki artış, KKM'deki gerileme ve CDS'in son 2,5 yılın en düşük seviyesine inmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz, "Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirirken önümüzdeki dönemde yapısal dönüşümü güçlendiriyoruz" dedi.